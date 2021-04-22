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İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

Ülke genelinde akşam saat 19.00’dan itibaren uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 74 ile rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı
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Ülke genelinde akşam saat 19.00’dan itibaren uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 74 ile rekor seviyeye ulaştı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 17.00 itibariyle yoğunluk 74 seviyesine ulaştı. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.
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