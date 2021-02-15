İstanbul’da ulaşımda eğitim muafiyeti

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kapsamında eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların şehir içi toplu ulaşım araçlarından muaf tutulmasına karar verdi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Meclisi yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kapsamında bir dizi yeni kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 12:41