İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Meclisi yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kapsamında bir dizi yeni kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutuldu.Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 12:41
İstanbul’da ulaşımda eğitim muafiyeti
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kapsamında eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların şehir içi toplu ulaşım araçlarından muaf tutulmasına karar verdi.
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