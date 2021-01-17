Kağıthane’de ara sokaklar beyaz örtü ile kaplandı

Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokaklar beyaza büründü.

Kağıthane’de ara sokaklar beyaz örtü ile kaplandı

Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji’den yapılan uyarının ardından dün akşam saatlerinde bastıran kar İstanbul’u beyaza bürüdü. Dün başlayan kar yağışı birçok bölgede etkili oldu. Sabah saatlerinde Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokaklar beyaza büründü. Ekipler beyaz örtü ile kaplanan ilçenin ara sokaklarını açmak için çalışma yapıyor.
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