Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti

Kurban Bayramı’nın ikinci günü vatandaşlar, Belgrad Ormanı’na akın etti. Çocuklar parkta sallanıp eğlenirken, aileleri de mangal yaptı.

Kurban Bayramı’nın ikinci günün vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Belgrad Ormanı’nda Neşet Suyu Tabiat Parkı’na akın etti. Piknik yapmak ve aileleri ile vakit geçirmek için ormanı gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Çocuklar parkta sallanıp eğlenirken, aileleri de mangal yaptı. Ailesiyle birlikte eğlendiklerini söyleyen Okan Karakaş, "Kurban Bayramı’nda sürekli geliyoruz. Bugün de hep beraber vakit geçirelim diye mangal yapıyoruz. Eğleniyoruz. Bugün aşırı bir yoğunluk var. Herkes eğleniyor dedi.

Başka bir vatandaş ise "Evde sıkılıyoruz. Çocuklar bunalıyorlar artık. Şu anki ortam çok güzel. Çocuklar paktalar eğleniyorlar. Semaverimiz yanıyor. Mangalımız var. Baya bir yoğunluk var. Tabi insanlar sıkılıyorlar” diye konuştu.