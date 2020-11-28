Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor

Toplantıyla ilgili Bakan Koca da bir paylaşım yaparak "İstanbul'da ağır hasta artışı var, risk devam ediyor" ifadelerini kullandı. Koca, şunları belirtti: İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İstanbul'da ağır hasta artışı var; risk devam ediyor. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim.

İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim. pic.twitter.com/7wLvxEdNNs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020