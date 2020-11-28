Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü zirvenin yaşandığı İstanbul'da ağır koronavirüs hastalarında artış yaşandığını belirterek, "Risk devam ediyor, kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor

Toplantıyla ilgili Bakan Koca da bir paylaşım yaparak "İstanbul'da ağır hasta artışı var, risk devam ediyor" ifadelerini kullandı. Koca, şunları belirtti: İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İstanbul'da ağır hasta artışı var; risk devam ediyor. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim.

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