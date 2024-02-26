Gizemli oyun 'Otelde' 28 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ'ı bir araya getiren Otelde oyunu, 28 Mart'ta İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Gizemli oyun 'Otelde' 28 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ’ı bir araya getiren "Otelde" oyunu, 28 Mart’ta İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ’ı bir araya getiren "Otelde" oyunu, 28 Mart’ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde seyircisiyle buluşacak. Heyecan ve gizem dozu yüksek oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yeni bir hayat arayan güzel bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın hikayesi. Karşılaştıkları otel odasında mı başlıyor yoksa orada mı sona erecek? Polis, odadaki cesetlerin sırrını bulduğu tek delil ile çözebilecek mi ?