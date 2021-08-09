6 Yaşındaki Elif Duru Bisiklet Turuna Damgasını Vurdu

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Haydi Silivri Bisikletini Al Gel” çağrısı ile bisiklet turu düzenlendi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve Silivri İlçe Stadyumundan başlayarak Gazitepe Mahallesi’nde son bulan bisiklet turuna yüzlerce bisikletli vatandaş katıldı. Amatör ve profesyonel yediden yetmişe birçok bisiklet sürücüsünün katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Katılımcıların sağlık ve güvenliği için Silivri Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bir ambulansla birlikte; sağlık ekipleri, polis, jandarma ve zabıta ekipleri sürücülere eşlik etti. Bisiklet turuna ailesi ile birlikte katılan 6 yaşındaki Elif Duru 11 kilometrelik turu tamamlayarak Gazitepe varış noktasında tezahüratlarla karşılandı. Elif’in başarısı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Bisiklet turunda katılımcılara Silivri Belediyesi tarafından maske, şapka, su ve kek ikramında bulunuldu. Etkinliğe katılan bisikletseverler programdan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.