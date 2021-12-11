Başkan Yılmaz: “Kaçak yapılarla mücadelemi sürdüreceğim”

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı toplantısında yaptığı konuşmada, Silivri’de artan kaçak yapılar sorununa değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, verimli araziler üzerine inşa edilen yapılarla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Tarım, orman ve hazine arazilerini korumanın önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğim ilk günden beri Silivri’deki verimli arazilerin bizlere miras değil namus emaneti olduğunu ve görev sürem boyunca tarım, orman ve hazine arazilerine inşa edilen kaçak yapılarla mücadele edeceğimi söyledim. Tabi bunu söylerken 2017 yılından önce yapı kayıt belgesini almış, çıkan yasa ile yerini resmileştirmiş yapıları bir kenara bırakıyorum. 2017 yılından sonra yapılan kaçak yapıları ise kartvizitinde ne yazarsa yazsın, abisi, amcası, dayısı kim olursa olsun, kişiye, kuruma, siyaseten mevkiine, makamına bakmaksızın tamamını yıkacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle muhtarlarımızdan ve Silivri halkından bu konuda destek istiyorum. Gelin kaçak yapıları belediyemize ihbar edin. Buralara tuğla getirilirken, çimento getirilirken bize ihbarda bulunun. İhbarda bulunduğunuz yapı kaçak bir yapı ise ve bunu yıkmıyorsam gelin benim yakama yapışın. Şunu da belirteyim; ben bu binaları yıkarken için acıyor. Yazık günah buralara milli servet harcanıyor. Ancak biz bunları yıkmazsak, bu yapıların önüne geçmezsek Silivri; 20 yıl sonra içinden çıkılmaz, gettolaşmış, kimin nerede yaşadığı belli olmayan ve suç oranının en fazla arttığı ilçe haline gelebilir. Ayrıca bu yapılar ilçemizin tarım potansiyeline de çok ciddi zararlar veriyor. 10.000 kaçak yapı 10’ar dönümden 100.000 dönüm tarım arazisinin tarımdan koparılması demek. Siz gideceksiniz 10 TL’lik imarlı yeri değil 1 TL’lik tarım arazisini satın alacaksınız, üzerine bir gecekondu yapacaksınız, hafta sonu mangalınızı yakacaksınız; buğday, arpa, ayçiçeği ekmeyeceksiniz, üretim yapmayacaksınız ve şehrin sosyokültürel yapısını darmaduman edeceksiniz! Ben buna müsaade etmem arkadaşlar. Siyaseten bana neye mâl olursa olsun, Türkiye’de yaşayan bir vatandaş olarak, bu ülkeye olan vatandaşlık borcumu ödemek durumundayım.

“SİLİVRİ HEPİMİZİN, TÜRKİYE HEPİMİZİN!”

Kaçak yapılarla mücadeleyi rakamlar üzerinden anlatmayı sürdüren Başkan Yılmaz, “İstanbul Valiliği ile beraber Silivri’de tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu 87 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Hazine, orman ve tarım arazilerine yapılan kaçak yapılarda ise; 2019 yılında 29 adet, 2020 yılında 147 adet, 2021 yılında 210 adet olmak üzere toplam 386 adet yapıya yıkım işlemi uyguladık. Bu kaçak yapıların hiçbir tanesi normal ev değil arkadaşlar. Yani insanları evsiz, barksız bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Hepsi bağ evi, hobi evi, insanların hafta sonunu geçirmeyi planladıkları keyfi yapılar. Şunu da belirteyim ki bu kaçak yapılar bize çok ciddi bir iş yükü oluşturuyor. Buraya zabıta, araç, iş makinesi veriyoruz. Bunların mazotu, mesaisi, enkazların kaldırılması hepsi belediyeye mali külfet. Ben tekrar altını çizmek istiyorum; bu topraklarda hepimizin hakkı var. Biz her bir tarım arazisinin üzerine villa, bağ evi, yazlık evi yaparsak yarın ne yiyecek ekmek bulabiliriz ne de gıda tedarikinde başarılı olabiliriz. Silivri hepimizin, Türkiye hepimizin!” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021, 23:45