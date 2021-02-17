Silivrispor bir penaltıya mahkum oldu 3-0

Düzce 18 Temmuz Stadı’nda hava çok soğuk ve saha zemini oldukça ağır. Pandemi nedeni ile sıkı emniyet tedbirleri uygulandığı maçta Düzcespor Silivrispor ile tarihindeki 6. maçını yapıyor. Düzce takımında Silivrispor maçı öncesinde 9 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Düzcespor’da Barış Bozdilki, Enver Ayyıldız, Metin Sevinç, Yusuf Akyel, Malik Karaahmet, Osman Boz, Bulut Kaya, Abdullah Karmil, Bilal Gülden’in 3’er sarı kartları bulunuyor. Sakat olan Enver Ayyıldız, Furkan Safi, Ensar Uzun ve Bulut Kaya kadroda yer almadı. Düzcespor ilk yarıda şuursuz bir oyun sergilerken, takımın golcüsü Ömer Faruk’un yine çok kötü oynaması dikkatlerden kaçmadı. Her iki takım ilk yarıda orta saha mücadelesi sergiledi. Silivrispor, Düzcespor’a nazaran daha derli toplu bir oyun sergiledi. Silivrili takım oyuncuları ilk yarıda 2 sarı kart gördü.

Maçın Analizi

6. dakikada Silivrili oyuncu Gökhan’ın sol taraftan attığı şut kaleci Furkan zor pozisyonda topu kornere attı. Korner atışından gelen topa Hakan’ın kafasını kaleci Furkan kale direğin dibinde topa sahip oldu.

16. dakikada Düzcespor atağında Metinin ara pasını Yusuf değerlendiremedi.

17. dakikada Silivrispor korner atışında kaleci Furkan topu tokatladı bu top Ömer’in önüne düştü, Ömer topa kötü vurunca kaleci Furkan topa sahip oldu

22. dakikada Ebusıddık’ın taşıdığı ve ortaladığı topa, müsait pozisyondaki iki Düzceli Ömer Faruk ve Barış dokunamayınca yüzde yüz gol kaçmış oldu.

30. dakikada Düzcespor’da Ebusıddık sağ taraftan yaptığı ortaya Ömer Faruk yine dokunamayınca yüzde yüz gol kaçtı.

42. dakikada Düzcespor atağında soldan gelen topa kaleci Sercan hatalı çıkınca bu pozisyonu Ömer Faruk müsait pozisyondaki arkadaşı Barış’a aktarmayıp Metin’e aktarınca Metin çok müsait bir durumda topu auta attı.

Müsabakanın ikinci yarısına Silivrispor kontrollü bir oyunla başladı. Özellikle orta alanda topa daha çok sahip olmak isteyen Silivrispor kenarlardan topa hücuma taşımaya çalıştı. Müsabakanın kırılma anı 74.dakikada Düzcespor’un kazandığı penaltı atışıyla başladı. Kazanılan penaltı atışını Yusuf gole çevirdi ve durumu 1-0 yaptı. 87.dakikada Metin attığı golle durumu 2-0 yaptı. Müsabakanın 90.dakikasında Malik maçın skorunu belirleyen golünü kaydetti 3-0.

Stat: 18 Temmuz

Hakemler: Emre Bulut, Gökhan Özkan, Atakan Tutan

Düzcespor: Furkan Kaçar, Mutlu (90’ Adem 8), Osman Keçelioğlu, Ebusıddık Çelik, Metin (90’ Muhammet 8), Nevzat Bilen, Onur Demir, Barış (76’ Osman 8), Ö. Faruk (81’ Malik 8), Bilal Gülden, Yusuf Akyel,

Silivrispor: Alper 7, Oğuz 7, Bülent 7, Ömer 7, Sercan 7, Hakan 7 (74’ Hasan Ulaş 7), Tufan 7, Ardahan 7, Muhammed 7 (75’ Oktay 7), Mücahit 7, Gökhan 7 (59’ Mustafa 7)

Skor: 3-0

Goller: 74’ Yusuf, 87’ Metin ve 90’ Malik (Düzce)