Gürpınar Spor Kulübü'nden 5 bin kişilik kutlama

Gürpınar Spor Kulübü, İstanbul Amatör 1. Küme 1. Grup 17. haftasında sahasında karşılaştığı Güzelcespor’u 3-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yeşil-beyazlı ekip, yaklaşık 5 bin taraftarı önünde şampiyonluk turu attı.

İstanbul Amatör 1. Küme 1. Grup 17. haftasında Gürpınar Spor Kulübü, Güzelcespor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 3-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Gürpınar Stadı’nda oynanan maça taraftarların ilgisi büyük oldu. Gürpınar taraftarları da tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler.

Teknik Direktör Murat Akbal yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gürpınar Spor Kulübü’nde yaklaşık 5 bin taraftar, maçtan sonra konvoy halinde Beylikdüzü’nde tur atarak şampiyonluğu kutladı.