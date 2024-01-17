Hatay Tanıtım Günleri'nde renkli görüntüler oluştu

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hatay esnafına destek için Ankara’da ‘Hatay Tanıtım Günleri’ düzenlendi. Etkinlikte tepsi kebabı ve künefe yeme yarışmalarında renkli anlar yaşandı.

Altınpark’ta gerçekleştirilen ‘Hatay Tanıtım Günleri’nde ziyaretçiler, tezgahlardaki Hatay’ın yerel ürünlerinin tadına tek tek baktı. Etkinlikte düzenlenen tepsi kebabı ve künefe yeme yarışmalarında ise renkli anlar yaşandı. Dayanışma günlerine gelen vatandaşlar, stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Kağıt kebabı ustası Mithat Öztürk, “Antakya’nın mutfağını Ankara’ya tanıtmak için geldik. Kağıt kebabının özelliği dana eti ile yapılması. Kesinlikle makina görmemesi. Bunun içinde maydanoz, kırmızı biber ve sarımsak var. Bu şekilde kağıtları açtıktan sonra fırında pişiriyoruz. Tırnaklı pideler ile servis ediyoruz. Tepsi kebabının kağıt kebabından farkı yağın ve suyun içinde kalması. Tepsi kebabı salça sosuyla aynı dana etinden yapılır ve satırla çekilir. Etlerimizi oradan getirdik lezzetli bir şekilde Ankara halkına tanıtmak için. En çok kağıt kebabı tercih edilir, tepsi kebabından biraz daha hafif olduğu için. Ama Antakya’da da en çok tepsi kebabı tercih edilir. Porsiyonlar 300 lira, içerisinde 250 gram et var” dedi.

Hatay ürünlerini tatmak için etkinlik alanına gelen bir vatandaş ise, “Ben keçi peyniri aldım. Baharat ve nar ekşisi almayı düşünüyorum. Fiyatlar da güzel, depremzedelere yardımmış, bilmiyordum. İnşallah paramız nasip olur” diye konuştu.

Çeyrek altın ödüllü tepsi kebabını en hızlı bitirme yarışmasını kazanan Onur Tansal, “Tepsi kebabı biz Antakyalılara göre az acılıydı. Güzel ve lezzetliydi. Bir dahaki yarışmada görüşmek üzere. Herkesi Hatay Günleri’ne bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Hatay Tanıtım Günleri, 28 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek.