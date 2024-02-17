İhlas Koleji öğrencisinden resimde Türkiye birinciliği

7. sınıf öğrencisi Cansın Abdullah Koçak, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak ülkemiz genelinde yapılan yarışmada birinciliğe ulaşan Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Cansın Abdullah Koçak ödülünü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası’nda düzenlenen törenle İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu’nun elinden aldı.

Ödül töreninden sonra Cansın Abdullah Koçak ile bir araya gelen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenen böylesine değerli bir yarışmada birinciliği elde ettiği için öğrencisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Jandarmanın ve Cumhuriyet’in ayrılmaz bütün olduklarına vurgu yapan Yeltekin, “Öğrencimiz bu kıymetli yarışmada yapmış olduğu resmiyle Jandarmamızın ve Cumhuriyetimizin bütünlüğünü en güzel şekilde ifade etmiş. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.