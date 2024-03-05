Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Instagram ve Facebook kullanıcıları, 'Akış yenilenemiyor' hatasıyla karşılaşıyor.
Popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor.
INSTAGRAM'DA "AKIŞ YENİLENEMİYOR" HATASI
Instagram kullanıcıları, uygulama ana sayfasını güncelleme girişiminde bulunduklarında "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaştı.
AYNI SORUN FACEBOOK'TA DA VAR
Aynı akış yenileme sorunu bir diğer popüler sosyal medya platformu Facebook'ta da yaşanıyor.