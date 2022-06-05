İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Türkiye Çevre Haftası' etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilen '81 İlde 81 Milyar Adım çevre yürüyüşü etkinliğine katıldı. Vali Yerlikaya, 'Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'de bir ilk yaparak 81 ilde aynı anda, '81 Milyar Adım' atıyoruz dedi.

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  • 05.06.2022 17:09
  • Güncelleme: 05.06.2022 19:49
İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da Çevre Haftası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "81 İlde 81 Milyar Adım" etkinliği düzenlendi. Gülhane Parkı’ndan başlayan etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, üniversiteli öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde son buldu.

“Dünya’ya örnek olan ödüllü bir çevre hareketimiz var”

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Gülhane Parkı’nda açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “5 Haziran Dünya Çevre Günü; 1-7 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmasıyla ilgili genelgesini yayımladı. Ona öncülük, liderlik ediyor ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Türkiye’de bir ilk yaparak 81 ilde aynı anda, ‘81 Milyar Adım’ atıyoruz. Atacağımız her adım çevre bilinci, sağlıklı bir çevre yaşamını korumak, elde etmek, bizden önceki ecdadımızın bize bu güzel mirasını sizlerle birlikte yani 85 milyonla birlikte çocuklarımıza, torunlarımıza emanet etmek. Hedefimiz bu. 2017’de Dünya’ya örnek olan ödüllü bir çevre hareketimiz var. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi. Atıklarımız da değerli. Biz Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilk 5 ayında İstanbul’da 30 bin ton atık kıymetlendirdik. Bununla 412 bin metreküp su, 81 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu sağladık. Lütfen gelin denizimizi, kumsalımızı, plajımızı nasıl görmek istiyorsak aynı o şekilde bırakalım” açıklamasında bulundu.

“Millet bahçelerinin sayısını arttırmalıyız”

Sözlerine İstanbul’daki yeşil alanlarla ilgili konuşarak devam eden Vali Yerlikaya, “İstanbul’un yüz ölçümünün yüzde 44’ü orman. Ormanlarımızı korumak, yaşam alanlarımız içerisinde parklarımızın sayısını arttırmak, sayın cumhurbaşkanımızın millet bahçeleri diye ifade ettiği o güzel bahçelerin sayısını arttırmak. Geleceğimize nefes olmak için var gücümüzle sizlerle beraber gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ni temsil etmek amacıyla etkinliğe katılan Simge Sertgümeç, “Çok güzel bir etkinlik. Hepimizin sağlıklı, huzurlu bir çevreye ihtiyacı var. Toplumsal olarak bu bilinci de edinebilmemiz adına hep beraber aynı anda tüm Türkiye’de yürümemiz güzel bir ses olacak diye ümit ediyorum. Çevreyi daha yaşanılabilir hale getirmek için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum” dedi.

İHA

SHA Editör
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