İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin imitasyonunu üreterek yurt dışına çıkarmayı planlayan 2 şüpheli, polis ekiplerince 2 ilçede yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan yaklaşık 120 bin ürün ele geçirildi.

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  • 23.06.2022 12:06
  • Güncelleme: 23.06.2022 18:14
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İstanbul’da dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin imitasyonunu üreterek yurt dışına çıkarmayı planlayan 2 şüpheli, polis ekiplerince 2 ilçede yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan yaklaşık 120 bin ürün ele geçirildi.

Bakırköy ve Küçükçekme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri sahte parfüm üreticilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı. “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak” başlıklı Türk Ceza Kanununun 186-187 Sayılı Kanunlarına Muhalefet niteliğindeki sahte parfüm üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 22 Haziran tarihinde, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen 4 farklı adreste operasyon için düğmeye basıldı.

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Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, şüpheliler tarafından güvenlik kameralarıyla izlenen depolara eş zamanlı baskın düzenledi. Dünyaca ünlü markaların imitasyonlarını üreterek yurt dışına kaçırmaya hazırlanan 2 şüpheli, operasyonlar çerçevesinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 73 bin 485 adet parfüm, 46 bin 326 adet boş şişe, boş kutu, etiket, kapak, kitapçıklardan oluşan materyaller, 800 litre parfüm esansı olmak üzere toplam 119 bin 811 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan ürünlerinin toplam piyasa değerinin 10 milyon Euro olduğu öğrenildi.

İHA

Editör
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