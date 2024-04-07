Jandarmadan bayram denetimi

Tekirdağ’da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla denetimler sıklaştırıldı.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Topağaç, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde faaliyet gösteren belediye ve özel halk otobüslerinde/dolmuşlarında sivil trafik personeli ile Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde 4 otobüs/minibüs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde sivil trafik personeli tarafından 4 araçta trafik kuralı ihlali tespit edildi. Çevirme ekipleri tarafından toplamda 4 sürücüye 4 bin 956 TL cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Seçer de denetimlere katıldı. Seçer, minibüslerdeki denetimlerde 9 günlük bayram süresince vatandaşların kazasız belasız bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerin 11 ilçede sahada denetim yaptıklarını belirtti.