Jandarmadan bayram denetimi
Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla denetimler sıklaştırıldı.
Tekirdağ’da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla denetimler sıklaştırıldı.
Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Topağaç, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde faaliyet gösteren belediye ve özel halk otobüslerinde/dolmuşlarında sivil trafik personeli ile Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde 4 otobüs/minibüs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde sivil trafik personeli tarafından 4 araçta trafik kuralı ihlali tespit edildi. Çevirme ekipleri tarafından toplamda 4 sürücüye 4 bin 956 TL cezai işlem uygulandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Seçer de denetimlere katıldı. Seçer, minibüslerdeki denetimlerde 9 günlük bayram süresince vatandaşların kazasız belasız bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerin 11 ilçede sahada denetim yaptıklarını belirtti.