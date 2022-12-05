Japon sosyal medya fenomeni çok sevdiği beyzbolu Beylikdüzü'nde gençlere öğretiyor

Uluslararası ilişkiler alanında üniversiteyi bitirmek için Türkiye’ye gelen Japon Yoshi Enomoto, kırık Türkçesiyle yaptığı sosyal medya içerikleri ile meşhur oldu. Instagram ve Twitter hesaplarında yüzbinlerce takipçiye ulaşan Yoshi Enomoto, Osaka’ya dönmek yerine Türkiye’de yaşamaya devam etti. Yaptığı Türkçe sosyal medya içerikleri ile Türkiye’de yüzbinlerce takipçisi olan Enomoto, bu işi severek sürdürürken, lisede severek oynadığı sporu da Beylikdüzü’nde yapmaya başladı. Özellikle İstanbul Avrupa yakasından takım arkadaşları oluşturan Yoshi Enomoto, her pazar günü yağışlı havaya da aldırmadan Beykent’deki bir spor sahasında gençleri çalıştırıyor, takım kurarak beyzbol maçları yapıyor. Soğuk ve yağmurlu bir Aralık ayında Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi yanındaki belediyenin spor sahasında bulduğumuz Yoshi Enomoto, gençlere nasıl sopa ile topa vurulacağını anlatıyor.

Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye’ye geldiğini anlatan Yoshi Enomoto, "Japonya’da çok beyzbol oynuyordum. Japonya’daki lise beyzbol takımında yer alıyordum. Türkiye’ye gelince, baktım etrafta çok miktarda beyzbol sopaları var. Beyzbol sopaları genellikle kavga etmek için kullanılıyor ama oynayan yok. Ben de Beylikdüzü’nde bir takım kurup oynayayım diye düşündüm. Sosyal medyadan çağrı yaptım. Her hafta pazar günleri Beylikdüzü’nde toplanıp arkadaşlarımla oynuyoruz. Yeni başlayanlara da öğretiyorum" dedi.

Yoshi Enomoto’yu hem sosyal medyadan takip eden, hem de hafta sonları Beylikdüzü’nde beyzbol oynamaya gelenlerden Mehmet Cankardeş ise, Enomoto’nun kibar bir insan olması sebebiyle etrafında toplananlarında saygılı ve anlayışlı olduğunu söyledi. Pazar sabahları saat 11’de bir araya gelen Enomoto’nun beyzbol ekibi, saat 14.00’e kadar çalışıyorlar. Sopanın nasıl tutulacağından, beyzbol sporunun kurallarına kadar bütün detayları tek tek anlatan Yoshi Enomoto kırık Türkçesiyle yaptığı esprilerle de takımı neşeli tutuyor. Bu arada bazı meraklılarda spor sahasında beyzbol oynanması ilgilerini çekerek seyretmeye geliyorlar. Silivri’den ve Küçükçekme’den gelen takım arkadaşları da bulunduğunu belirten Yoshi Enomoto, gençlerin bu sporu, dikkat, senkronizasyon ve atletik vücut için en ideal spor olduğunu söyledi.