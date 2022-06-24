Jeyhve Floyd, Galatasaray'da

Galatasaray Nef, son olarak Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'u renklerine bağladığını açıkladı.

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  • 24.06.2022 17:12
  • Güncelleme: 24.06.2022 17:25
Jeyhve Floyd, Galatasaray'da
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Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2.03 cm boyundaki ABD’li pivot Jeyhve Floyd ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Fenerbahçe forması ile mücadele eden Floyd, 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile kariyerine devam edecek. Kulübün resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Son olarak ligimizde Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden Jehyve Floyd 2022-23 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile ING Basketbol Süper Ligi’ndeki kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi.

Önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı forma için ter dökecek olan Jeyhve Floyd, kariyeri boyunca College of the Holy Cross, Larisa BC, Promitheas Patras, Hapoel Galil Gilboa, Panathinaikos ve Fenerbahçe formalarını giydi.

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İHA

Editör
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