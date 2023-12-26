Kapıdağ Ekoturizm Rotası'nda doğa etkinliği

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nce hizmetine sunulan, Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Rotası’nda BANBİS ve BANDAK tarafından doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinliği yapıldı.

Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS) ve “Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği” (BANDAK) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran da katıldı. Etkinlikte, konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran; Balıkesir’e kazandırılan Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Sahası’nın, Balıkesir’in doğa turizmine büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.

“BANBİS” ve “BANDAK” üyeleri ise Ekoturizm sahasını Balıkesir’e kazandıran başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini dile getirdiler.

Kapıdağ Yarımadası Ekoturizm Rotası; Tatlısu Mahallesi’nde başlayıp, tarihi Kirazlı Manastırı’nda son bulan 10.400 metre yürüyüş parkuru ve Kirazlı Manastırı’ndan başlayıp, Yukarıyapıcı Mahallesi’nde son bulan 9.700 metrelik bisiklet parkurundan oluşurken 1 Adet Giriş Tak’ı, 1 Adet Seyir Terası, 1 Adet Ana Dinlenme Alanı, 2 Adet Yağmur Barınağı, 27 adet Yönlendirme Tabelası ile ziyaretçilerini bekliyor.