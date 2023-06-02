Karatecilerden hayırsever iş insanı Kotil'e teşekkür ziyareti

Silivri Karate Kulübü'nün başarılı sporcuları, Milli Antrenör Serkan Tekgül ve velileriyle birlikte, Cuma günü hayırsever iş insanı Şevket Kotil'i ziyaret ederek, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarıları, kupa ve madalyalarını paylaştı. Sporcular ayrıca Kotil'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Sporcuların başarıları şöyle; Alara Akbaş: 2019 Türkiye Karate şampiyonasında Türkiye şampiyonu , 2019 MEM Okullar Arası Türkiye şampiyonu, 2022 Türkiye şampiyonu MEB Okullar Arası Türkiye şampiyonu, 2022 Aralık Venedik WKF Dünya Gençlik Ligi 2'si ve 2023 Türkiye 2'si.Elvin Ceren Bali: 2022 Türkiye Karate şampiyonasında Türkiye şampiyonu ve 2023 Türkiye Karate şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

Elife Naz Duman 2023 Türkiye 2'si oldu.

Emir Ali Çolak: 2022 Türkiye 2'si, 2023 Türkiye 2'si, 2023 Montenegro'da yapılan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasında Milli Takım Adına Balkan 3'sü oldu.

Ataberk Ertaş 2023 Türkiye 3'sü oldu.

Ayse Husna Usta 2023 Türkiye 3'sü oldu.

Cemrenaz Arslan 2023 Türkiye 2'liğiyle gururlandırdı.

HAYIRSEVER İŞ İNSANI KOTİL, SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Geleceğimiz olan çocukları çok sevdiğini, eğitimlerini ve gelişimlerini çok önemsediğini ve desteklediğini ifade eden hayırsever iş insanı Şevket Kotil, üstün başarıları dolayısıyla karate sporcularını ve antrenörlerini tebrik etti, başarılarının devamını diledi.