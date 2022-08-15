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Kazdağları'nda orman yangını
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Kazdağları'nda orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Kazdağları'nda orman yangını
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Altınoluk Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Doyran Mahallesi sınırlarında Kazdağları eteklerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 2 helikopter, 2 uçak ile 13 dakika içinde müdahale edildi. Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ile soğutma ve söndürme çalışmalarına geçildi. Yangında yaklaşık 1 dönüm çamlık alan zarar gördü. Yangının örtü yangını olarak gerçekleştiği öğrenildi.

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İHA
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