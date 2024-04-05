Kıbrıs Gazisi Mustafa Yolcu hayatını kaybetti
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Yolcu, son yolculuğuna askeri tören ile uğurlandı.
Balıkesir’in Kepsut ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Yolcu, son yolculuğuna askeri tören ile uğurlandı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi üyesi 71 yaşındaki Yolcu, Koah hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Gazi Mustafa Yolcu Balıkesir’in Kepsut ilçesinin Küçükkatrancı köyünde toprağa verildi. Kıbrıs gazisi Mustafa yolcu için askeri tören düzenlendi. Yolcu’nun naaşı Küçükkatrancı camiinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene Kepsut ilçe jandarma komutanı Barış Yalabık, İlçe müftüsü Muharrem Dutar, Kepsut Belediye Başkan yardımcısı Feyzullah Uygur, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Yolcu’nun ailesi taziyeleri kabul etti.