Kıran kırana maçta kazanan çıkmadı 2-2

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynana ve doksan dakikası tam bir güç savaşına sahne olan maçta ev sahibi Alibeyspor düşme potasında olan Kumburgazspor ile 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Alibeyspor müsabakanın 14. dakikasında Alireza ile 1-0 öne geçti. Kumburgaz takımı bu gole cevabı ise 18. dakikada Berk ile karşılık verdi. Bu golle birlikte Kumburgaz ileri uç elemanları daha istekli ve baskılı oyunlarını sürdürdüler. Müsabakanın 23. dakikasında Kumburgaz takımı penaltı atışı kazandı. Kumburgaz adına kazanılan atışı Hüseyin gole çevirdi ve maç birden 1-2 oldu. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.



İKİNCİ YARI ÇOK İYİ OLDU

İkinci yarı tam bir baskı kuran Alibeyspor bir türlü aradığı golü bulmakta zorlandı. Kumburgaz kalecisinin üstün performansı ve kalesini gole kapaması maçın kaderini değiştirdi. Müsabakanın 71. dakikasında Kumburgaz defansının hatasını affetmeyen isim ise Alibeyli oyuncu Doğan oldu ve durumu 2-2 yapan golünü kaydetti. İlerleyen dakikalarda baskılı oyununu sürdüren Alibeyspor bir türlü galibiyet golünü bulamadı ve maç 2-2 beraberlikle tamamlandı.

