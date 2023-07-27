Kırklareli'nde gümüş sikke ele geçirildi
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bonzai ve gümüş sikke ele geçirildi.
Kırklareli’nde düzenlenen operasyonda bonzai ve gümüş sikke ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi ekiplerinin Babaeski ve Vize ilçelerinde düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 104 gram bonzai, 12 gram metafetamin, 3 adet gümüş sikke ve metal obje, 5 adet define arama cihazı ve çubuğu ele geçirildi.