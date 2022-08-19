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Kızılay, Silivri’ye mobil ikram aracı tahsis etti
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Kızılay, Silivri'ye mobil ikram aracı tahsis etti

Beslenme ve afete müdahale araç kapasitesini artırmak amacıyla 100 adet panelvan araç Kızılay'ın envanterine katılıyor. Yeni araçların büyük çoğunluğu teknik donanımları tamamlandıktan sonra afetzedelerin akut dönem beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılacak. Mobil araçlardan biri de Silivri Türk Kızılay Silivri Şube Başkanlığı'na tahsis edildi. Aracı, şube başkanı Emrah Aydın teslim aldı.

Kızılay, Silivri'ye mobil ikram aracı tahsis etti
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Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre afet ve acil durumlardan etkilenenlere yönelik beslenme çözümü sunan Kızılay, mobil beslenme araçlarına da yenilerini kattı. Panelvan olarak temin edilen 100 yeni aracın büyük bir çoğunluğu beslenme hizmeti vermek üzere Türkiye’nin farklı noktalarında konuşlandırılacak. 
"Yeni 100 aracımızın büyük bir kısmı mobil aşevi olacak" 
Araçların teslim töreninde Kızılay’ın afet durumlarında kullanacağı araç sayısının arttığı bilgisini paylaşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “2 bin 142 aracımız vardı, 2 bin 242'e yükseliyor. Bu yeni 100 aracımızın büyük bir kısmı mobil aşevi olarak hizmet verecek. 39 ilçemize ve bundan sonra da Türkiye'nin diğer illerinin de ihtiyaç duyulan bölgelerine, bu araçların içi mutfak haline dönüştürülerek, mobil aşevi olarak gönderilecek. Bu aşevlerimizin her birisi 1200 kişi öğünlük bir gıda kapasitesi anlamına geliyor. Filomuza girecek bu yeni araçlarla beraber afet müdahale kapasitemiz de daha gençleşmiş ve büyümüş olacak.” dedi. 
Kızılay’ın faaliyetlerini de anlatan Kınık, aşevi ve afet depo kapasitelerinin de arttırıldığını dile getirdi. Törende Genel Başkan Kınık’a, Genel Müdürlük yöneticileri, şubeler, gönüllüler ve Kızılay afet uzmanları da eşlik etti.
 

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Kızılay, Silivri'ye mobil ikram aracı tahsis etti
Kızılay, Silivri'ye mobil ikram aracı tahsis etti
Kızılay, Silivri'ye mobil ikram aracı tahsis etti

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