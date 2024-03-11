Kontrolden çıkan otomobil altyapı için açılan çukura yuvarlandı: 2 yaralı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ankara’nın Akyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı Akyurt Belediyesi Lojistik Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Ankara Bilkent Hastanesine gitmek istediği öğrenilen H.B. idaresindeki 19 ACF 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak Karayolları tarafından altyapı çalışması için açılan çukura yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü H.B. ve Y.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.