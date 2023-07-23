Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sona erdi. İkinci oturum olan Eğitim Bilimleri sınavı ise 14.45’te başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ve saat 10.15’te başlayan KPSS’nin ilk oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde yapılan KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvururken, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 aday başvurdu. Adaylara Genel Yetenek-Genel Kültür testinde çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Öğleden sonra saat 14.45’de gerçekleştirilecek olan Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika yanıtlama süresi verilecek.