Kreş öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Bilecik Belediyesi Zübeyde Hanım ve Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi öğrencileri, ellerindeki fidanları düzenlenen etkinlikte toprakla buluşturdu. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürlerinin de katıldığı aktivitede öğrenciler, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde diktikleri fidanlara can suyu verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, düzenlenen programda çocuklara doğa sevgisi aşıladıklarını hem de doğanın yeşillenmesinde katkı sağladıklarını belirtti. Orman Haftası çerçevesinde düzenlenen fidan dikme etkinliği, çocukların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.

Kreş öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bilecik Belediyesi Zübeyde Hanım ve Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi öğrencileri, ellerindeki fidanları düzenlenen etkinlikte toprakla buluşturdu. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürlerinin de katıldığı aktivitede öğrenciler, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde diktikleri fidanlara can suyu verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, düzenlenen programda çocuklara doğa sevgisi aşıladıklarını hem de doğanın yeşillenmesinde katkı sağladıklarını belirtti. Orman Haftası çerçevesinde düzenlenen fidan dikme etkinliği, çocukların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.