Bir sloganın hikayesi: “Yeter Söz Milletindir!” 21 Mayıs’ta TRT Radyo 1’de başlıyor

TRT Radyo 1, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yıl dönümü dolayısıyla Bir Sloganın Hikayesi: “Yeter Söz Milletindir!” adını taşıyan özel bir program hazırladı.

TRT Radyo 1’de yayınlanacak programda; 1899 yılında Aydın’da dünyaya gelen Ali Adnan Menderes’in, 62 yıl süren ve 60 yıl önce, 17 Eylül 1961’de, İmralı Adası’nda sona eren yaşamı, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, Yassıada yargılamaları ve Türk siyasi hayatının önemli dönüm noktaları anlatılacak.

Türkiye’de demokrasi tarihinin önemli kırılma noktalarından biri sayılan 1950 seçimlerinde “Yeter! Söz Milletindir!” sloganı ile iktidara gelen Demokrat Parti’nin, milletin şuurunda hüzünlü bir hatıra bırakan hikâyesi dinleyiciye aktarılırken, TRT’nin zengin arşivinden kayıtlara da yer verilecek. Dönemin gazete ve dergilerinde yer alan haberlerin yanı sıra akademisyenler ve uzmanlarla yapılmış röportajlar da dinleyiciyle buluşacak.

Program, TRT’nin deneyimli spikerlerinden Rıza Okur tarafından seslendirilecek. Bir Sloganın Hikayesi: “Yeter Söz Milletindir!” 21 Mayıs Cuma günü saat 14.30’da TRT Radyo 1’de dinleyici ile buluşacak. Her hafta cuma günü yayınlanacak program eylül ayının sonuna kadar devam edecek.