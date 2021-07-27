Bozcaada Caz Festivali’nin beşinci yıl kutlamaları Facebook’ta başlıyor

Facebook ve Bozcaada Caz Festivali, Türkiye’de yeni kullanıma açılan ücretli çevrim içi etkinlikler ürünüyle Türkiye’de gerçekleşecek ilk etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

30 Temmuz Cuma günü saat 18:00’de çevrim içi olarak gerçekleşecek özel lansman etkinliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, 3dots ve fermente tarafından 20-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 5. Bozcaada Caz Festivali’nde sahne alacak Korhan Futacı, performansıyla açılış yapılacak. Ücretli çevrim içi etkinlikler, konuklar katılmak için kaydolduğunda alınan tek seferlik erişim ücretiyle canlı çevrim içi etkinliklerden gelir elde etmek için yeni bir yöntem sunuyor. Lansman etkinliği sonrasında isteyen sanatçılar, Korhan Futacı gibi ücretli çevrim içi etkinlikler özelliğini kullanarak tiyatro ve söyleşi benzeri etkinlikler oluşturup Facebook üzerinden kolayca bilet satışı yapabilecek. Bilet alan konuklar ise düzenlenen etkinlikleri telefon, tablet veya bilgisayarlarında Facebook etkinlik sayfasından ya da Facebook TV uygulaması üzerinden izleyebilecek.

Ücretli çevrim içi etkinlikler lansmanında sahne alacak ve bugüne kadar ’Tamburada’, ’Dandadadan’, ’Korhan Futacı ve Kara Orkestra’ ve ’Konstrukt’ projeleri ile sayısız yurt içi ve yurt dışı performansı gerçekleştiren Korhan Futacı, son olarak Haluk Bilginer ile beraber seslendirdiği ’Ah Güzel Kafam’ isimli teklisini yayımladı. İstanbul’un kendine has kaosunu saksofonundan dökülen seslerle başka dünyadan bir performansa çeviren sanatçıya tuşlularda Çağrı Sertel, bas gitarda Feryin Kaya ve davulda Berkan Tilavel eşlik edecek.

Etkinlikten elde edilecek gelirin bir kısmı genç müzisyenlere katkıda bulunmak amacıyla bağışlanacak. Ayrıca etkinlik için alınan her bilet karşılığında Ecording aracılığıyla ecoDrone’lar ile ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara tohum ekilecek.

Bilet almak için etkinliğin Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kendine Has, Volkswagen, Jack Lives Here, Paribu ve Metro Türkiye’nin destekleriyle gerçekleşecek 5. Bozcaada Caz Festivali hakkında detaylı bilgi ve bilet almak için ise bozcaadacazfestivali.com adresini ziyaret ediliyor.