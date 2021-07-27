Bozcaada Caz Festivali’nin beşinci yıl kutlamaları Facebook’ta başlıyor

Facebook ve Bozcaada Caz Festivali, Türkiye’de yeni kullanıma açılan ücretli çevrim içi etkinlikler ürünüyle Türkiye’de gerçekleşecek ilk etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Ücretli çevrim içi etkinlikler lansmanında sahne alacak ve bugüne kadar ’Tamburada’, ’Dandadadan’, ’Korhan Futacı ve Kara Orkestra’ ve ’Konstrukt’ projeleri ile sayısız yurt içi ve yurt dışı performansı gerçekleştiren Korhan Futacı, son olarak Haluk Bilginer ile beraber seslendirdiği ’Ah Güzel Kafam’ isimli teklisini yayımladı. İstanbul’un kendine has kaosunu saksofonundan dökülen seslerle başka dünyadan bir performansa çeviren sanatçıya tuşlularda Çağrı Sertel, bas gitarda Feryin Kaya ve davulda Berkan Tilavel eşlik edecek.
Etkinlikten elde edilecek gelirin bir kısmı genç müzisyenlere katkıda bulunmak amacıyla bağışlanacak. Ayrıca etkinlik için alınan her bilet karşılığında Ecording aracılığıyla ecoDrone’lar ile ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara tohum ekilecek.Bilet almak için etkinliğin Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kendine Has, Volkswagen, Jack Lives Here, Paribu ve Metro Türkiye’nin destekleriyle gerçekleşecek 5. Bozcaada Caz Festivali hakkında detaylı bilgi ve bilet almak için ise bozcaadacazfestivali.com adresini ziyaret ediliyor.