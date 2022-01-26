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Sultanbeyli’de kardan gelin yapıp duvak taktılar

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Sultanbeyli’de bir grup vatandaş, etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilerek kardan gelin yapıp duvak taktı. Renkli görüntülerin yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de kardan gelin yapıp duvak taktılar
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Sultanbeyli’de bir grup vatandaş, etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilerek kardan gelin yapıp duvak taktı. Renkli görüntülerin yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sultanbeyli’de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bir grup vatandaş bunu fırsat bilerek sokağa çıkıp kardan gelin yaptı. Vatandaşlar, yaptıkları kardan geline duvak, kırmızı kurdele gelin çiçeği de takmayı da ihmal etmedi. O renkli görüntülerin yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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