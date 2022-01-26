Sultanbeyli’de kardan gelin yapıp duvak taktılar

Sultanbeyli’de bir grup vatandaş, etkisini gösteren kar yağışını fırsat bilerek kardan gelin yapıp duvak taktı. Renkli görüntülerin yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bir grup vatandaş bunu fırsat bilerek sokağa çıkıp kardan gelin yaptı. Vatandaşlar, yaptıkları kardan geline duvak, kırmızı kurdele gelin çiçeği de takmayı da ihmal etmedi. O renkli görüntülerin yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.