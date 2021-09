The Flying Steps’in dans serüveni Red Bull TV’de

Meraklıları için iyi bir seçenek olan The Flying Steps’in dans macerasını anlatan ‘Follow The Steps’ isimli belgeselin Türkçe altyazılı olarak Red Bull TV’de yayında olduğu belirtildi.

Dünyanın en başarılı breaking ekiplerinden olan The Flying Steps 4 kez elde ettikleri dünya şampiyonluklarıyla bu unvanı senelerdir ellerinde tutmayı başardı. Verilen bilgiye göre, The Flying Steps Berlin’de Kadir Memiş isimli Türkiye kökenli break dansçı tarafından kuruldu. Red Bull Beat Battle isimli break dans yarışması ile şampiyonluğu kucaklayan grup, dünya çapında diğer dansların da bir arada sentezlendiği gösteriler sergiledi. Breaking dünyasının en başarılı isimlerinden birisi olan The Flying Steps’in dans serüvenini anlatan tek sezonluk ‘Follow The Steps’ isimli belgeselin Türkçe altyazılı olarak Redbull.com adresinde ve Red Bull TV’de yayında olduğu belirtildi.

Türkiye Finali 3 Ekim’de İzmir’de

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü belirleyen breaking yarışması: Red Bull BC One; Türkiye Finali’ni bu yıl İzmir’e taşıyor. Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcıların performans göstereceği elemeler 2 Ekim’de, elemeleri atlayan adaylar için final karşılaşması ise 3 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Yarışmanın Türkiye Finali Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek. Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek.

Büyük final kasımda Polonya’da

Dünyanın en prestijli teke tek break dans yarışmalarından biri olarak anılan Red Bull BC One, 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Bu yıl İzmir’de düzenlenecek Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından dünya finali Kasım ayında Polonya’da gerçekleşecek. Her ülkenin finalisti, dünya finalinde ‘en iyi’ olabilmek için yarışacak.