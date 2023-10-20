Kulüp başkanı 24 kişiyi 3 milyon dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

Kocaeli'de Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı, 24 kişiyi 3 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kulüp başkanı 24 kişiyi 3 milyon dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Kocaeli’de Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı, 24 kişiyi 3 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı H.A.’nın, yönetici ve üyelerin de aralarında olduğu 24 kişiyi, borsadan kazanç sağlama vaadiyle 3 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. 24 mağdurun şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisi Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı H.A.’yı dün İstanbul’da yakaladı. Kocaeli’ye getirilen H.A., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman