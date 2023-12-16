Kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni fotoğraflar

Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun, kuryeye çarptığı kazadan yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntü inceleme tutanağında yer alan fotoğraflarda, çarpışma anında şüpheliye ait aracın arka fren lambalarının yandığı, çarpışma sonrası ise yanmadığı kaydedildi. Ayrıca çarpışma anında Göçer’in kaskının başında olduğu ve kafasından çıktığının görüldüğü belirtildi.

Fatih’te 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

Çarpışma anında kaskın kafasından çıktığının görüldüğü kaydedildi

Konuya ilişkin kazadan yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dosyaya giren görüntü inceleme tutanağında yer alan fotoğraflarda, motosiklet ile şüpheliye ait aracın çarpışma anının görüldüğü, o sırada aracın arka fren lambalarının yandığının görüldüğü belirtildi. Tutanakta, 12.52.19 sıralarında şüpheliye ait araçla Göçer’e ait motosikletin çarpışma anıyla birlikte Göçer’in kaskının kafasından çıktığının görüldüğü belirlendi.

Görüntü inceleme tutanağında ayrıca, çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3 numara ile adlandırılan şeride doğru seyir halinde olduğunun görüldüğü aktarıldı.