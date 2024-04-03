Lüleburgaz'da Ramazan ayında gıda denetimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla market, fırın, kasap ve tatlı satışı yapan işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi, etiketler, gramajlar ve hijyen konuları incelendi.

İlçe genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler hızlandırıldı. Marketler, kasaplar, fırınlar, pastaneler ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerleri öncelikli olarak denetleniyor.

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol ediliyor. Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendiriliyor.