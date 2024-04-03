Babaeski'de Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Babaeski'de Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü için Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, çeşitli etkinlikler düzenledi. Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce ilçede broşür dağıtılarak bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

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