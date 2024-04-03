Babaeski'de Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Dünya Otizm Farkındalık Günü için Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, çeşitli etkinlikler düzenledi. Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce ilçede broşür dağıtılarak bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.