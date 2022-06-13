Mali Müşavirlerden Asel’e destek

İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, SMA hastası Asel Bebek için meslektaşlarını bir araya getiriyor.

Moderatörlüğünü İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen ile Eyüpcan Balaban ve Ahmet Kılıç’ın yapacağı canlı yayına başta İSMMMO Başkanı Erol Demirel olmak üzere çok sayıda oda başkanı ve ilçe temsilcisi mali müşavirin katılacağı instagram canlı yayını 15 Haziran 2022 Çarşamba gibi saat 20:00’de başlayacak.

Yayın @smaaseleumutol adresinden izlenebilecek.