Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde İstanbul’da hayatını kaybedenler de unutulmadı. Deprem sırasında yıkımın en büyük olduğu Avcılar’da yaşamını yitiren 247 kişi, Avcılar’daki deprem anıtının önünde felaketin meydana geldiği dakikalarda anıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar’da düzenlenen etkinlikle anıldı. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi’nce düzenlenen etkinlikte, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAK) ve vatandaşlar “Güvensiz yapılarda ölmeyi değil, güvenli yapılarda yaşamayı istiyoruz” pankartı açtı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan programda daha sonra Marmara Caddesi üzerinde bulunan deprem anıtına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Programda konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, depreme karşı gerekli yasal düzenlemelerin tolerans gösterilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Halisçelik, "Bilim insanlarımız Marmara Bölgesi’nde ciddi bir deprem beklediklerini özellikle son 1 yıldır daha fazla dillendirmeye başladılar. Bu bağlamda tespit edilen tüm riskli binaların bir an önce yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı binaların yapılması gerekmektedir. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir" dedi.