McDonald's, Hollywood filmlerindeki sahnelerini derledi

McDonald’s, 1986 yılından bu yana Hollywood film ve dizilerinde yer aldığı sahneleri özel bir reklam kampanyasıyla duyurdu. Sanat dünyasındaki varlığını Loki dizisinin yeni sezonuyla devam ettirecek olan marka, diziye özel üretilen sınırlı sayıdaki tatlı-ekşi Loki sosları 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında tüm McDonald’s restoranlarında Meşhur Menüler ile birlikte sunacak.

Dünyanın en hızlı servis restoran zincirlerinden McDonald’s, sinema, TV, müzik ve moda dünyasında bıraktığı kalıcı izleri gözler önüne serdi. Tüm dünyada tüketicilerin severek tercih ettiği restoran zinciri olan ve sanat dünyasının birçok alanına da ilham veren marka, yakın tarihimizin en sevilen Hollywood film ve dizilerinde yer alan McDonald’s sahnelerinden oluşan reklam filmiyle yeni kampanyasını duyurdu. McDonald’s, bugüne kadar birçok yapımda yer alan global bir marka olarak, dünya çapındaki etkisini ve gücünü günümüzün önde gelen prodüksiyonlarında kendini göstererek de sürdürüyor.

“En sevilen karakterler de McDonald’s’tan sipariş veriyor”

Yeni reklam filminde McDonald’s sahnelerinin yer aldığı film ve dizilerden oluşan bir koleksiyon sergilediklerini belirten McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, “Sevdiğimiz pek çok ünlü karakter, yıllardır ikonik film ve dizilerde McDonald’s’tan sipariş vermeye devam ediyor. Yeni kampanyamızla bu filmlerdeki McDonald’s sahnelerini tüketicilerle buluşturmayı hedefledik. Ek olarak, 6 Ekim’de yayına başlayacak ünlü dizi Loki’nin yeni sezonu için özel olarak hazırlanan tatlı-ekşi sosumuzu restoranlarımızda sınırlı sayıda ve limitli süreyle sunmaya başlıyoruz. ‘Meşhur Menüler’ ile herkes McDonald’s restoranlarından dilediği lezzeti seçerek bu serüvene ortak olabilir” dedi.

Sinema, TV, müzik ve moda dünyasının en büyük ikonları arasında yer alan marka, bugüne kadar birçok yapıtta yer aldı. Bazen bir sipariş sahnesi, bazen yemek sohbeti, bazen de akıllara kazınan efsane logosu eşliğinde yapılan diyaloglarla kendini gösteren McDonald’s’ın yer aldığı eserlerden birkaçı şöyle; Space Jam, Seinfield, Hızlı ve Öfkeli (The Fast And The Furious), Friends , Richie Rich, Run DMC - You Be Illın şarkısı ve Beşinci Element (Fifth Element).