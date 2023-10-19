Mektebim Koleji ve Ümit Kalko Ödüllere Doymuyor!

Artı Eğitim Dergisi ve egitimtercihi.com tarafından düzenlenen “10. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri”, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel’de gerçekleşti. Eğitim dünyasının değerli isimlerini bir araya getiren gecede, açış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

TÖRENE DAMGA VURDU

14 kategoride ödüllerin verildiği törene, “Anadolu Rüyası- Kahraman Mektepliler” projesiyle fark yaratan Mektebim Koleji damga vurdu. “Yılın Kültür Sanat Projesi” ödülü, öğrencilerine “Gelecek sensin” diyen Mektebim Koleji’nin oldu. Kültür ve sanatı milli değerlerle buluşturan “Anadolu Rüyası- Kahraman Mektepliler” projesiyle öğrencilerin sadece akademik anlamda başarılı bireyler değil vatanını, milletini, bayrağını seven ve vatanın hangi zorluklarla kazanıldığını bilen nesiller olarak yetişmesi de hedeflendi. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 gencimizle Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhu kendi folklorik değerlerimizle sahneye taşındı.



“ANCAK TARİHİNİ BİLEN KUŞAKLAR GELECEĞİNİ YAZABİLİR!”

“Yılın Kültür Sanat Projesi” ödülünü almak için sahneye davet edilen Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan, bu ödülü projede başta öğrenciler olmak üzere emeği geçen herkes adına aldığını söyledi. Çağlayan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün izinde, teknoloji yolunda, bilim yolunda, aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için yola devam ettiklerine dikkat çekti. Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti: Gelenek, kültür, tarih ve eğitim birlikteliği, toplumsal gelişme açısından büyük öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki, Anadolu kültürü ve tarihle yoğrulmuş bir gençlik, aydınlık yarınlar için evrensel değer üretebilir. Geçmişte imkansızlıklar içinde destan yazan kahramanlar, geleceğimiz olan çocuklarımıza ışık olabilir. Geleneklerini ve tarihini bilen, yaşıtlarının kahramanlık hikâyeleriyle tanışan çocuklarımızın, geleceği yazma sorumluluğuyla aydınlık yarınlara yürüyeceğine inanıyoruz.”

YILIN EĞİTİM GİRİŞİMCİSİ ÜMİT KALKO

Gecede, 45 kampüs, 150 okul, 12 bin öğrenci ve 2 bin çalışan ile sektöre yön veren markaların başında yer alan ve hızlı büyümesini sürdüren Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, “Yılın Eğitim Girişimcisi” ödülünü aldı. Ödülünü TÖDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel’in elinden alan Ümit Kalko, Türkiye'nin iki önemli sorunu olduğunu belirterek, “Eğitim Girişimcisi olmanın ülkemizin iki ayrı sorunu olan eğitim ve girişimcilik alanlarında çözüm üretmek anlamına geldiği için hassas ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak tek başına girişimci olmanın da bir anlam ifade etmediğini görüyoruz. Size inanan, sizinle omuz omuza çalışan bir ekibe ihtiyacınız var” diye konuştu.

“Yılın Eğitim Girişimcisi Ödülü” nü almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Ümit Kalko şunları da ekledi: “Özellikle Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünü kutladığımız bugünlerde bu ödülü almak daha da gurur veriyor. Bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, çözüm ortaklarımıza, kurucularımıza, okullarımızın yöneticilerine ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bizlere layık gören Sn. Cem Kaçmaz nezdinde Artı Eğitim dergisine de çok teşekkür ediyorum.”

