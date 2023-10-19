Yavru köpeği öldüren sanık için karar çıktı

Kırklareli’nde köpek yavrusunu öldüren sanığa 6 ay 20 gün hapis ile 6 bin lira cezası verildi.

Kırklareli’nde 3 aylık yavru köpeğe eziyet ederek öldüren sanığın duruşması görüldü. 3. Asliye Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya tutuksuz sanık F.B., müşteki Ezgi Uvalıoğlu, müşteki avukatı ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ve Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatları katıldı.

Duruşmada sanık F.B’.ye söz hakkı verildi. F.B. söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek pişman olduğunu aktardı.

Müşteki Ezgi Uvalıoğlu da F.B.’nin yavru köpeğe eziyet ederek öldürdüğü anların kamera kayıtlarında gözüktüğünü anlattı.

Mahkeme heyeti, F.B.’nin "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 ay 20 gün hapis ve 6 bin lira para cezasına karar verdi.