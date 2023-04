Mektebim koleji yüzme takımı madalyaları topladı

Serbest ve sırt üstü kategorilerinde yapılan yarışmalarda Silivri Mektebim Koleji Yüzme Takımı 11 altın, 12 gümüş ve 2 bronz olmak üzere tam 25 madalya alarak okullarına döndü.

Mektebi Yüzme Takımı antrenörleri Eralp Çelik ve Zekiye Yavuz, yaklaşık iki yıldır yaptıkları çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirterek “Tekirdağ ve Edirne’de de elde edilen başarıların tesadüfi olmadığını, bu yarışmalarda elde ettiğimiz büyük başarı ile gösterdik” şeklinde konuştu. Mektebim Koleji Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Dila Yılmaz ve Uğur Ceyhan da “Yedi öğrencimiz yarışmalarda verilen ödüllerin neredeyse yarısını topladı hem aileleri hem de bizler için gurur kaynağı oldular” şeklinde konuştu.

Altın kulaçları, okullarında bir kutlama ekibi ile karşılandı. Okul yönetimi, öğretmenler ve aileler, Mektebim Koleji Yüzme Takımına minik bir kutlama yaparak tebriklerini iletti.

Kendi yaş kategorilerinde;

• 50m Sırt üstü Erkekler 2012 Yusuf Burak Çeri 1.

• 50m Sırt üstü Erkekler 2010-2011- Poyraz Can 1.

• 50m Kızlar Serbest 2013 Bella Tunalı 1.

• 50m Serbest Erkekler 2014-2015 Kaan Tunalı 1.

• 50m Sırt Üstü Kızlar 2013 Bella Tunalı 1.

• 25m Kızlar serbest 2013 Bella Tunalı 1.

• 25m Erkekler Serbest 2009-2010 Poyraz Can 1.

• 25m Erkekler Serbest 2014-2015 Kaan Tunalı 1.

• 25m Kızlar Sırt Üstü 2013 Bella Tunalı 1.

• 25m Kızlar Sırt Üstü 2014-2015 İstanbul Vural 1.

• 25m Sırt Üstü Erkekler 2015-2016-2017 Yusuf Çeri 1.

• 50m Kızlar Serbest 2013 Nil Uygur 2.

• 50m Kızlar Serbest 2014-2015 İstanbul Vural 2.

• 50m Serbest Erkekler 2009-2010 Poyraz Can 2.

• 50m Serbest Erkekler 2014-2015 Yusuf Burak Çeri 2.

• 50m Sırt Üstü Kızlar 2013- Nil Uygur 2.

• 50m Sırt Üstü Kızlar 2014-2015 Elis Uygur 2.

• 25m Kızlar serbest 2013 Nil Uygur 2.

• 25m Kızlar serbest 2014-2015 Elis Uygur 2.

• 25m Erkekler Serbest 2014-2015 Yusuf Burak Çeri 2.

• 25m Kızlar Sırt Üstü 2013 Nil Uygur 2.

• 25m Sırt Üstü Erkekler 2012-2014 Kaan Tunalı 2.

• 25m Sırt Üstü Erkekler 2009-2010-2011 Poyraz Can 2.

• 50m Sırt üstü Erkekler 2012-2014 Kaan Tunalı 3.

• 25m Kızlar Sırt Üstü 2014-2015 Elis Uygur 3.