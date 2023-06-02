Minik yüreklerden büyük yapım

Mektebim Koleji Anaokulu'nda 27 Mayıs Cumartesi günü, yıl sonu portfolyo etkinliği düzenlendi.

Her öğrencinin, kendi ailesine yaptığı sunumlar şeklinde yapılan portfolyoda Macera Parkı, Su Altı Dünyası, Dinozorlar Alemi, Alışverişte gibi istasyonlarla öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri bilgileri ailelerine sunma başarısını gösterdi.

Film platolarını andıran Su Altı Dünyası ve Dinozorlar Alemi istasyonları hem öğrencilere hem de ailelere bu alanlarda gerçek bir deneyim yaşattı. Sunum sonlarında öğrencilere verilen sürpriz hediyeler de çocukları mutlu etti.

EBEVEYN YORUMLARI

“Öğretmenlerimiz portfolyoya o kadar çok emek vermiş ki, gördüğümde inanamadım. Kendimi gerçekten dinozorların ortamında hissettim. Bu emekleri için öğretmenlerimize teşekkür ederim. Oğlumun henüz altı yaşındayken hem Türkçe hem de İngilizce sunumlarda öğretmenlerine verdiği cevaplar, onunla gurur duymamı sağladı” şeklinde konuşan veli Arzu Canavar Yıldırım, ayrıca istasyonlarda ailecek çok eğlendiklerini de belirtti.

Emir Yaşar'ın ebeveyni Aslı – Fatih Yaşar çifti ise, “Cumartesi günü okulumuzda katıldığımız Anaokulu Yıl Sonu Portfolyo sunumunun düzenli ve yeterli içeriği, oğlumuzun sergilediği ilerlemeyi net bir şekilde ortaya koydu. Türkçe ve İngilizce sunumlarının özenle ve yaratıcılıkla hazırlanan öğrenme ortamları için öğretmenlerimize teşekkür ederiz” şeklinde duygularını dile getirirken, Silivri Mektebim Anaokulunda öğrencisi olan ve Okul Aile Birliği başkanı da olan Nimet Çeri ise, “Kendimizi bir sinema prodüksiyonu içinde bulduk, bu kadar yaratıcı ve gerçekçi ortamlarda çocuklar da kendilerini öğrendikleri bilgilere adapte etti ve başarılı bir etkinlik tamamlanmış oldu” şeklinde konuştu.

Portfolyo için Silivri'de faaliyet gösteren çeşitli müstakil Anaokulları da öğrencilerini Mektebim Koleji'nin müze konseptli bu portfolyo platosuna getirdi.