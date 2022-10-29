Motosikletin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Kaza, dün 14:00 sıralarında d-100 karayolu Silivri Emniyet Müdürlüğü mevkisinde meydana gelmiş, yolu karşısına geçmeye çalışan Songül T. (45) ‘ye seyir halindeki bir motosiklet çarpmıştı. Genç kadın Silivri Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Yenimahalle Hicret camiinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.