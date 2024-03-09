Muhtarların ve çevre sakinlerinin yol tepkisi

Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Yuva Mahallesi sakinleri, bozuk yola asfalt seriminin yarım bırakılmasına tepki gösterdi.

Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Yuva Mahallesinden Kahramankazan ve İstanbul yoluna bağlanan grup yolundaki 9 km’lik bozuk yol için Ankara Büyükşehir Belediyesine halkın sürekli şikayet taleplerine karşılık 14 Şubat 2024 tarihinde sıcak asfalt serimine başladı. Belediye ekipleri yolun bir kısmının asfalt serimini yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, çalışma 1 hafta sürdükten sonra 3-4 km sıcak asfalt serimi Büyükşehir belediyesi ekiplerince yapıldıktan sonra iş makinaları çalışma yarıda kesilerek bulunan bölgeden çekildi. Çevre mahalle muhtarlarının ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüştüğünde makinanın arıza yaptığı ve parça beklendiği söylendi ve bugüne kadar çalışma yarıda bırakılmış oldu vatandaşlar belediyeden bu kalan 5 km’lik yolun yapılmasını talep ediyor.

Kimi vatandaşlar ise CHP ilçe adayları ile görüştüğünde seçim sonrası yapılacağı bilgisini aldı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.