Nilüfer'de iki kaçak yapı daha yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılmış iki işyerini daha yıktı.

Merkezde ve kırsalda imara aykırı yapılarla mücadele eden Nilüfer Belediyesi, bu konudaki kararlılığını sürdürüyor. Gelen ihbarların yanı sıra saha çalışması da yapan Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyla Mücadele Ekipleri, Çalı ve Demirci’de tespit ettikleri iki işyerini yerle bir etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda Çalı’da 800 metrekare, Demirci’de ise 2 bin metrekare büyüklüğünde imara aykırı iki işyeri Nilüfer Belediyesi Yıkım Ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkımda herhangi olumsuz bir durum yaşanmazken, kaçak yapıyla mücadelenin süreceği bildirildi.