Nilüferli çocuklar icat çıkaracak

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bursa Uludağ Üniversitesi, bugünün çocukları yarının büyükleri için anlamlı bir protokole imza attı. Ar-Ge ve Ür-Ge’ye dayalı kamusal açık alanlarda Nilüferli çocuklara, kendi oyun alanlarını ve oyun seçeneklerini tasarlama imkanı sunulacak.

Üniversite ile iş birliğine önem veren Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Kent Konseyi ile yeni bir projenin protokolünü imzaladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleşen protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz, başkan yardımcıları, akademisyenler ve yöneticiler katıldı.

BUÜ Mimarlık Fakültesi ortaklığında Ar-Ge ve Ür-Ge’ye dayalı yapılan bilimsel araştırma projesi çerçevesinde Nilüfer sınırları içinde yer alan kamusal açık alanlarda, çocuklara kendi oyun alanlarını ve oyun seçeneklerini tasarlama imkanı sunulacak. Taşınabilir ve farklı oyun alanlarının çocuklarla birlikte tasarlanması sağlanacak.

Konuyla ilgili protokolün imzalanmasının ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu projede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu projenin üniversitenin sosyal ve kamusal alanda ne kadar önemli rol üstlendiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Erdem, özlenen ve istenin üniversite modelinin bu şekilde olması gerektiğini söyledi. Üniversite ile çalışmaları yoğun şekilde yürüttüklerini ifade eden Erdem, “Bir gün önce Uludağ Üniversitesi ile önceki dönem rektörü ile imzaladığımız çalışmanın son ayağını gerçekleştirdik. Toprak analizleri ve tüm Nilüfer’in toprak verimliliği üzerine bir araştırma oldu. Bu hem Bursamız’ı, hem ziraat fakültemiz, hem rektörlüğümüz ile yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesiydi. Bugün geleceğimiz olan çocuklarla yapacağımız tasarım çalışmasını ele alıyoruz. Bu iş birliğinin sonraki yıllarda yoğun, hızlı ilerlemesini arzu ediyoruz. İyi ki üniversitemiz var. İlçemizde olması ayrı mutluluk verici” dedi.

BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan da projenin oluşma süreci ve detayları ile ilgili konuştu. Çocuklarla yapılan çalışmaların oldukça önemli olduğunu vurgulayan Arslan, Prof. Dr. Sibel Polat ve Doç. Dr. Ece Şahin’in girişimleri ile Nilüfer Belediyesi ile bir protokol imzalamayı arzu ettiklerini anlattı. Çocukların hayal dünyalarını geliştirmeleri, kentlerine sahip çıkmaları, kent kimliğinin devamlılığı, sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu belirten Arslan, “Çocukların kendi oyun alanlarını ve oyun seçeneklerini kendilerinin tasarlayabildiği, hayal güçlerini geliştirilebildiği ve sonrasında üniversite adına belki bir faydalı model ya da tasarım tesciline dönüşebilecek, taşınabilir, yeniden kurulabilir, kurgulanabilir oyun alanları oluşturmak adına bu protokolü imzalıyoruz. Diğer iş birliklerimizin de bir öncüsü olmasını istiyoruz” diye konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projede emeği geçenlere teşekkür etti. YÖK’ün daha nitelikli, araştırma odaklı üniversite sıralaması için çalıştıklarını anlatan Yılmaz, buradaki parametrelerden birisinin de bu tip projelerde geçtiğini kaydetti. Yılmaz, buradaki uyumu somut projelerle ilerleyen süreçte de sürdürmek istediklerini ekledi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, meclislerinde ve çalışma gruplarında zaman zaman ortak projelerde yer aldıklarını belirterek, benzer projeleri geliştirmeyi istediklerini söyledi.

Girişimde bulunanlara teşekkür eden Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz ise yapılan çalışmanın kendileri için değerli olduğunu sözlerine ekledi.