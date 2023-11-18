O klinik mühürlendi

Bursa’da anestezi yapılarak bir dişi çekilip 4 dişine dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in gittiği diş kliniği mühürlendi. Başsavcılık da soruşturmasını derinleştirdi.

Diş ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından özel bir kliniğe götürülerek genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 dolgu işlemi uygulanan 5 yaşındaki Deniz, eve geldikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Deniz, 3 gün sonra oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Deniz Sönmez’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü diş kliniğini 1 ay süreyle kapattı.

Bursa’da yaşayan Elena-Aydın Sönmez çiftinin tek çocukları olan Deniz Sönmez, diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım’da, MESAM Diş Kliniği zincirinin Hürriyet Mahallesi’ndeki şubesine götürdü. Muayene sonrası iddiaya göre çürük tespit edilen Deniz’e genel anestezi ile operasyon yapıldı. 1 dişi çekilip 4 dişine dolgu yapılan çocuk, narkozun etkisiyle yitirmesiyle fenalaştı.

Ağzında yoğun kanama olduğu iddia edilen çocuğun, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp eve gönderildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşınca ailesinin götürdüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde tedaviye alınan 5 yaşındaki Deniz, 13 Kasım sabahı, oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Deniz Sönmez’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Keles ilçesi Denizler/Sarıyar Mahallesi’nde toprağa verildi. Sönmez’in ölümüyle ilgili olarak, Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Deniz Sönmez’e operasyon öncesi sedasyon uygulanarak uyutuldu.

İhmaller zinciri

Aile ise çocuklarına genel anestezi yapıldığını ancak bunun öncesinde bir test yapılmadığını iddia edip, operasyon sırasında çocuğun boğazına takılan hortumun geniz etini deldiği ve buna bağlı olarak gelişen kanamanın, Deniz Sönmez’in ciğerlerine dolduğu öne sürüldü. Aile, anestezi uzmanı ve hemşiresinin de narkozdan ayılma sürecini beklemeden klinikten ayrıldığını iddia etti. Soruşturma çerçevesinde Deniz’in annesi Elena ile babası Aydın Sönmez, polis merkezine gidip ifade verdi. İfadelerinde, diş kliniğindeki ihmaller zinciri sebebiyle çocuklarının öldüğünü iddia eden çift, klinik çalışanlarından şikayetçi oldu.

Diş kliniği mühürlendi

Diş kliniği, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 ay süreyle mühürlendi. Kliniğin kapısına, "16.11.2023 tarih ve 229439732 Sayılı Sağlık Bakanlığı oluruna istinaden 1 ay süreyle mühürlenmiştir" yazısı asıldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor.