Mekanları basınca, mekan sahipleri onlara böyle ziyafet çekti

Bursa Uludağ’da geçtiğimiz günlerde aç kalan ayılar, turistik tesis ve mekanları talan edip 80 kilo et yemiş işyerlerine de zarar vermişti. Ayıların bu davranışı üzerine, ormanın yanı başındaki banklara esnaflar et koyarken, 4 kişilik ayı ailesinin yemek ziyafeti kameralara yansıdı.

Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da sezonun açılmasına sayılı günler kalırken, geçtiğimiz günlerde yemleme yapılmadığından dolayı aç kalan ayılar Sarıalan’daki turistik mekanların ve eğlence parklarının mutfaklarına girerek ortalığı talan etmişti. Yaklaşık 300 bin lira üzerinde bir tahribat oluşturan ayı ailesinin yardımına yine esnaflar yetişti.

Ayı ailesi bir gecede tesislerdeki 80 kilogram eti yemişti.

Turistik mekan sahipleri, ayıların aç kalmaması ve işyerlerine zarar vermemesi için banklara ve konteynerlere yemek bıraktı. Akşam saatlerinde ortaya çıkan 4 kişilik ayı ailesi, bankların üzerindeki etlerin keyfini çıkarırken, o anlar da kamerayla kayda alındı.

Bazı ayıların ise bankta oturup keyif yaptığı görüldü.