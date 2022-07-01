'ODAK' lanarak Türkiye şampiyonu oldular

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Odak Okulları öğrencileri Eren Deveci ve Batuhan Yiğit Dünmez, tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puanla Türkiye şampiyonu oldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 01.07.2022 17:40
  • Güncelleme: 01.07.2022 17:40
'ODAK' lanarak Türkiye şampiyonu oldular
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

‘Silivri’nin Değeri’ sloganıyla eğitim hayatını sürdüren Özel Odak Okulları, başarı çıtasını her geçen yıl yükseltiyor. Geçtiğimiz ay yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Eren Deveci ve Batuhan Yiğit Dünmez, tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puanla Türkiye şampiyonu oldu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

İstanbul'un ilk canlı hayvan pazarı Silivri'de açıldı

İstanbul’un ilk canlı hayvan pazarı Silivri’de açıldı

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

3
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

4
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

5
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

6
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Silivrili Muhtarlardan Özdağ'a yanıt 'Özdağ özür borçludur'

Silivrili Muhtarlardan Özdağ’a yanıt 'Özdağ özür borçludur'

DAHA FAZLA
Kale'de silahlar patladı 2 yaralı

Kale’de silahlar patladı 2 yaralı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Elektrik kesintileri yapılacak

Elektrik kesintileri yapılacak

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

12.’si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu