'ODAK' lanarak Türkiye şampiyonu oldular

‘Silivri’nin Değeri’ sloganıyla eğitim hayatını sürdüren Özel Odak Okulları, başarı çıtasını her geçen yıl yükseltiyor. Geçtiğimiz ay yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Eren Deveci ve Batuhan Yiğit Dünmez, tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puanla Türkiye şampiyonu oldu.